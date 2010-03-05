Л/атлетика. Питкамяки выиграл турнир в Мельбурне

В Мельбурне состоялся международный турнир ИААФ Melbourne Track Classic. Список участников состоял, в основном, из местных спортсменов. Однако были и более известные имена. К примеру, в секторе для метания копья выступил бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Теро Питкамяки. Финн хоть и победил, но не без труда. Австралиец Стюарт Фарквар проиграл ему лишь шесть сантиметров. Результат Питкамяки – 83,32 м. Ровно на два метра меньше у бронзового призера Жеррода Баннистера из Австралии. В секторе для толкания ядра у женщин уверенно победила лидер последних лет новозеландка Валери Вильи (20,05 м). Обладательница второго места австралийка Жоанне Мирчин толкнула снаряд лишь на 15,64 м. Чемпионка мира в метании диска и местная героиня Дэни Сэмуэльс прогнозировано выиграла и на этот раз (62,97 м).