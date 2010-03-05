Разбившуюся российскую бобслеистку оставили без средств на лечение

Российская бобслеистка Ирина Скворцова, продолжающая лечение в Мюнхене после аварии на немецкой трассе в Кенигзее, осталась без средств на оплату услуг врачей. Деньги, выделенные Скворцовой правительством Москвы, до бобслеистки не дошли. Об этом сама спортсменка заявила в интервью газете «Новые известия». Скворцова обвинила своего опекуна Нину Грефенштейн, которая также является координатором сборной России по бобслею, в недобросовестности. По словам спортсменки, Грефенштейн «хочет только денег». Бобслеистка подчеркнула, что недобросовестность проявил и адвокат Скворцовой. По словам Скворцовой, Грефенштейн, которая встретила мать и брата спортсменки в Германии после аварии, сразу же предложила свои услуги в качестве опекуна спортсменки и вызвалась представлять интересы Скворцовой. Бобслеистка сказала, что Грефенштейн в дальнейшем повела себя странно, не хотела продлевать визу матери спортсменки и озвучивала журналистам диагнозы, которые врачи не ставили (в частности, сообщала о возможной ампутации ноги Скворцовой). Мать бобслеистки Галина сказала, что хотя правительство Москвы в январе выделило 400 тысяч долларов на лечение Скворцовой, адвокат сообщил, что деньги на счет не перечислены. По словам Галины, адвокат не показал ей и ее дочери документы о поступлении денег на счет. Мать спортсменки сказала, что у Грефенштейн есть доверенность, по которой она может распоряжаться средствами, поступившими на счет Скворцовой. По словам самой бобслеистки, Грефенштейн пытается выставить ее и ее мать сумасшедшими, чтобы «безраздельно вести дела» от их имени. Скворцова попала в аварию 23 ноября 2009 года на трассе в Кенигзее во время тренировочных заездов. В ходе столкновения двух бобслейных экипажей боб, в котором находилась Скворцова, перевернулся, и спортсменка получила многочисленные травмы. В клинике Мюнхена бобслеистка будет находиться еще две недели. После этого планируется полуторамесячное восстановление в реабилитационном центре в Германии. Затем Скворцова вернется в Россию. «Лента.ru»