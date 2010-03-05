Роднина может возглавить Федерацию фигурного катания России

Олимпийская чемпионка Ирина Роднина считается главным кандидатом на замену президента Федерации фигурного катания России Валентина Писеева. «Роднина хочет стать главой фигурного катания. У нее очень большой авторитет», – сообщили в федерации. Выдвижение кандидатов может быть осуществлено только членами федерации или, в случае самовыдвижения, представителем из числа членов федерации. Ирина Роднина является членом президиума региональной общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках города Москвы» и может претендовать на пост президента. Валентин Писеев заявил, что сможет объяснить причины неудачного выступления спортсменов на Олимпийских играх-2010 в Ванкувере. «Дайте мне во всем разобраться. Я знаю, почему это произошло. И все объясню», – приводит слова Писеева Lifesports. СПОРТ СЕГОДНЯ