Роморен пропустит этапы Кубка мира из-за нарушения дисциплины

Норвежский прыгун с трамплина Бьорн Айнар Роморен пропустит этапы Кубка мира в Лахти и Куопио. Тренеры решил отстранить спортсмена за нарушение дисциплины. В Холменколлене должно было состоятся открытие трамплина, право первого прыжка принадлежало прыгунье Анетт Заген. Накануне официального открытия группа спортсменов совершила прыжки, среди них был и Бьорн Айнар Роморен. «Это акция может рассматриваться как явное демонстрация неуважения. Мы хотим немного охладить пыл Роморена и отстранить от команды, которая сейчас находится в Финляндии. Речь идет о нарушении внутренних правил команды», – заявил тренер Клас Бред Брахен. «Мне невероятно жаль, я не хотел, чтобы так все получилось. Я согласен со своим наказанием. Я приношу свои извинения за случившиеся. Но мне найти всех слов, чтоб выразить свое сожаление. Я прыгнул первым просто так. Просто на обум. Мне надо было подумать о последствиях для Анетт Заген», – приводит слова Роморена NRK. СПОРТ СЕГОДНЯ