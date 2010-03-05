Травма не позволит Оуэну сыграть на ЧМ-2010

Форвард английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн выбыл из строя до конца сезона-2009/10. Об этом заявил главный тренер «Манчестера» сэр Алекс Фергюсон, сообщает AFP. Таким образом, нападающий не сможет сыграть в составе сборной Англии на чемпионате мира 2010 года в ЮАР. Оуэн не сможет принять участие в оставшихся матчах сезона из-за травмы подколенного сухожилия, полученной в финале Кубка английской лиги 28 февраля 2010 года. По словам Фергюсона, травма Оуэна оказалась серьезнее, чем считалось первоначально. Форварду потребуется операция, восстановление после которой займет длительное время. В финале Кубка лиги с бирмингемской «Астон Виллой» Оуэн вышел в основном составе «МЮ» и на 12-й минуте забил гол. Форвард отыграл только 40 минут, после чего вынужден был покинуть поле из-за травмы. «Манчестер» победил со счетом 2:1. По словам Фергюсона, которого цитирует официальный сайт «МЮ», одной из причин, по которой 30-летний Оуэн получил травму, стало состояние газона на стадионе «Уэмбли». Оуэн перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2009 года на правах свободного агента из «Ньюкасла». После перехода в «МЮ» Оуэн объявил своей целью поездку на ЧМ-2010 в составе национальной команды. «Лента.ru»