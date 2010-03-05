Маркевич хочет перенести финал Кубка Украины по футболу

Главный тренер харьковского футбольного клуба «Металлист» и сборной Украины Мирон Маркевич намерен обратиться в Премьер-лигу с просьбой поменять местами назначенный на 16 мая финал Кубка Украины и последний тур национального чемпионата, который должен состояться 9-го мая. По словам Маркевича, 17 мая он планирует начать сбор национальной команды Украины перед двумя товарищескими встречами. 25 мая сборная Украины должна сыграть с Литвой, а 29-го с соперником, который определится в течение месяца. Маркевич отметил, что длинная пауза между окончанием Чемпионата и стартом работы сборной не позволит футболистам в полной мере сохранить физические кондиции. Напомним, первый сбор, как и первый матч сборной Украины под руководством Маркевича, должны состояться в Харькове. Решения Премьер-лиги по этому вопросу пока нет. gazeta.ua по материалам СЭ, Korrespondent.net