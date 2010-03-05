Валуев принял условия Виталия Кличко

Российский боксер-тяжеловес Николай Валуев заявил, что он согласен на условия чемпиона мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет) украинца Виталия Кличко, представители которого предложили Валуеву за бой с Кличко гонорар 2,5 миллиона долларов. Об этом пишет немецкая газета Bild. Переговоры между сторонами продолжаются. Валуев подчеркнул, что он согласился на уменьшение гонорара с условием, что его команде достанутся права на продажу телетрансляции поединка в США и России. По словам генерального менеджера промоутерской компании Sauerland Event (она представляет интересы Валуева) Криса Майера, в переговорах сделан «большой шаг вперед», а вопрос о правах на трансляцию не должен стать помехой проведению боя. 38-летний Кличко начал переговоры о бое с 36-летним Валуевым в декабре 2009 года. Предполагалось, что поединок российского и украинского боксера пройдет 29 мая 2010 года на стадионе футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене. В феврале 2010 года СМИ сообщили, что переговоры о бое зашли в тупик из-за одного из промоутеров Валуева Дона Кинга. Кинг настаивал на том, что гонорар россиянина должен составить четыре миллиона долларов, а не 2,5 миллиона, как предлагал Кличко. «Лента.ru»