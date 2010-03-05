Владимир Кличко договорился о бое с Поветкиным

Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко проведет поединок с россиянином Александром Поветкиным осенью 2010 года. Об этом заявил старший брат Владимира Виталий Кличко, сообщает «Интерфакс». По словам Кличко-старшего, для того, чтобы этот бой состоялся, его брат и Поветкин должны выиграть все остальные поединки в 2010 году. Владимир Кличко владеет титулами чемпиона мира по версиям IBF (Международная федерация бокса) и WBO (Всемирная боксерская организация). Поветкин является официальным претендентом на титул IBF. Поветкин стал претендовать на пояс IBF в январе 2008 года, победив американца Эдди Чемберса. Россиянин должен был встретиться с Кличко в конце 2008 года, однако этот бой был отменен из-за тяжелой травмы голеностопа российского боксера. В январе 2010 года промоутер Поветкина Владимир Хрюнов заявил, что переговоры о бое с Кличко пришлось прекратить, так как представители украинского боксера не дали «внятного ответа». Поветкин свой следующий поединок проведет 13 марта 2010 года в Берлине с мексиканцем Хавьером Морой. Кличко 20 марта в Дюссельдорфе проведет защиту своих титулов в бою с Чемберсом, который является официальным претендентом на титул WBO. «Лента.ru»