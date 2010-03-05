Шумахер: Чувствую себя как ребенок перед Рождеством

Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, выступающий за «Мерседес», заявил, что с нетерпением ждет начала чемпионата мира 2010 года. «Наконец-то начинается сезон! Я чувствую себя как ребенок перед Рождеством. Такое ощущение, будто решение о возвращении в гонки было принято давным-давно, и теперь я не могу дождаться, когда начнется Гран-при Бахрейна. Мысль о том, что я вновь буду выступать в «Формуле-1» кажется забавной, учитывая, что всего лишь несколько месяцев назад я категорически отверг бы такую возможность. Но иногда происходят перемены, возникают новые обстоятельства. Я чувствую себя более свежим, чем раньше. Я отлично готов физически, и, что важнее всего, я снова полон энергии. Когда я завершил карьеру в 2006 году, то был полностью опустошен. Теперь же я словно перезарядился и готов к борьбе. Меня привлекает конкуренция на самом высоком уровне, которую может предложить только «Формула-1». Предсказать силу команд перед началом сезона всегда трудно, а в этом году оценить форму соперников сложнее, чем когда-либо, но заключительные предсезонные тесты в Барселоне доказали нам, что мы должны быть конкурентоспособны. Мы знаем, что в Бахрейне у нас будут новинки, которые должны сделать машину еще быстрее. Важно с самого начала сезона начать борьбу в группе лидеров, и я уверен, что мы будем среди лучших», – цитирует Шумахера пресс-служба «Мерседеса». СПОРТ СЕГОДНЯ