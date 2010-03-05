ОКР: Мы не имеем отношения к ценам на олимпийские путевки

Олимпийский комитет России (ОКР) не имеет отношения к стоимости билетов, входящих в «олимпийский пакет Ванкувера» и реализуемых туристическим агентством «Олимпийская панорама». Как сообщалось ранее, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ может возбудить дело против туристической компании «Олимпийская панорама» – официального продавца билетов на зимнюю Олимпиаду-2010 в канадском Ванкувере за завышение цен. «ОКР не имеет отношения к билетам на события, связанные с Олимпиадой в Ванкувере и, соответственно, ценам на них. Турагентство «Олимпийская панорама» является официальным билетным агентом ОКР, мы выдали агентству соответствующую доверенность, после чего оно (агентство) заключило официальный договор с Оргкомитетом Игр в Ванкувере и самостоятельно выкупило билетную квоту, выделенную на Россию», – заявил РИА Новости источник в финансовой дирекции ОКР. По словам источника, ОКР не контролирует размер наценок агентства на официальную стоимость билетов, поскольку «агентство подписывает с Оргкомитетом Игр специальный договор, в который включен и «кодекс чести», регламентирующий все подобные вопросы». СПОРТ СЕГОДНЯ