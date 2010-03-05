Известный итальянской арбитр работает в школах Буковины

Известный итальянский футбольный рефери Стефано Фарина, который отсудил немало важных международных матчей, в том числе Суперкубок УЕФА-2006, в эти дни находится в Черновицкой области. И не с «футбольными делами», а как представитель Международной организации по миграции. В рамках проекта МОМ Стефано работает с учителями и детьми четырех буковинских средних школ в селах Верхние и Нижние Петровцы. Названная организация представила синьора Фарина как «коллегу звезды украинского футбола Андрея Шевченко». Сам Стефано говорит, что это преувеличение - просто сталкивались на футбольном поле с Шевченко, которого ценит как великого игрока и пример уважения к правилам честной игры. С улыбкой вспомнил Фарина и другого экс-киевского динамовца Каху Каладзе, которого в свое время через резкую оценку судейства Фарины оштрафовали на кругленькую сумму. «Мне было бы очень приятно встретиться здесь и с коллегами арбитрами, и с другими украинскими друзьями, но я здесь по другому проекту и с другой целью, мы с утра до вечера находимся в тех селах, где реализуем проект, и я концентрируюсь полностью на этой цели визита», - сказал Фарина. gazeta.ua по материалам ТСН, Турнир