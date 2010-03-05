Арестован президент ФК «Пахтакор»

В Узбекистане арестован президент футбольного клуба «Пахтакор» Батыр Рахимов. Об этом сообщает ИА «Фергана.Ру», ссылаясь на некоего «влиятельного чиновника, приближенного к футбольным кругам республики». Подтверждения или опровержения этой информации из других источников пока не поступало. Узбекские СМИ, как отмечает агентство, по этому поводу ничего не сообщали. На сайте «Пахтакора» на момент написания заметки информации по этой теме также не было. Источник «Ферганы.Ру» полагает, что арест связан не с футболом, а с бизнес-проектами Рахимова. Рахимов, как отмечает агентство, является владельцем холдинга «Капитал», а также гостиницы «Узбекистан», винно-водочного производства и сети ресторанов в Ташкенте. «Лента.ru»