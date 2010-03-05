Богушу сделали операцию в Германии

Голкипер киевского «Динамо» Cтанислав Богуш до конца сезона, скорее всего, на поле уже не выйдет. В начале недели Станислав Богуш в связи с проблемами с ногой, которые мешали ему полноценно тренироваться в последнее время, отправился на медицинское обследование в одну из клиник Германии. Вердикт немецких эскулапов был неутешителен - вратарю «Динамо» требуется хирургическое вмешательство. Здесь же, в Германии, Стасу была сделана операция. Теперь голкиперу предстоит пройти непростой восстановительный период. Благо, для этого на тренировочной базе клуба в Конча-Заспа созданы все условия. А нынешний сезон, учитывая, что до его окончания остается всего два месяца, скорее всего, для Станислава уже закончился… ФК «Динамо (Киев)»