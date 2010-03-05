Фергюсон: Причиной травмы Оуэна стал тяжелый газон

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон заявил, что нападающий «МЮ» Майкл Оуэн выбыл до конца сезона из-за плохого качества газона стадиона «Уэмбли», и по той же причине в ближайшем матче «красных дьяволов» с «Вулверхэмптоном» в 29-м туре чемпионата Англии может не принять участие другой форвард – Уэйн Руни. «Травма Оуэна оказалась более серьезной, чем мы думали. Какую-то роль в этом сыграл тяжелый газон стадиона «Уэмбли», ну и конечно, банальное невезение. Что касается поля, то из-за него обнаружились проблемы и у Уэйна Руни. Он почти час провел на газоне «Уэмбли» в финале кубка лиги в воскресенье, а потом в среду там же отыграл 90 минут матча за сборную Англии. Это слишком много. Теперь его участие в матче с «Вулверхэмптоном» под вопросом», – цитирует Фергюсона The Times. СПОРТ СЕГОДНЯ