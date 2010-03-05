В Москве борец-сумоист выломал и украл платежный терминал

Борец-сумоист выкорчевал и украл платежный терминал в московском магазине. Сотрудникам милиции удалось задержать укравших аппарат трех приезжих. Событие произошло в одном из магазинов столицы, сообщает Росбалт. По рассказам очевидцев, двое неизвестных зашли в торговый зал и молча начали выкорчевывать банковский терминал по приему платежей. В ответ на возмущенные возгласы продавщицы ей посоветовали замолчать, «не то хуже будет». Аппарат весом в 90 кг вынес на своих плечах один из грабителей, как выяснилось позже - профессиональный борец сумо. Продавщица позвонила в милицию только после того, как грабители покинули помещение. Правоохранительным органам удалось блокировать машину с тремя товарищами и терминалом. В аппарате на тот момент содержалось 25 тысяч 320 рублей. Задержанные оказались гражданами ближнего зарубежья, зарегистрированными в Подмосковье. Один из злоумышленников заявил, что вина лежит полностью на нем, так как он ввел своего друга сумоиста в заблуждение, сказав ему, что забирает свой аппарат. Напомним, как правило, воровство денег из терминалов оплаты услуг совершается с помощью хакерских взломов или краденых у других пользователей банковских данных. Случилась, впрочем, и гениальные прецеденты «кустарного» взлома, когда похитители просто методично проводили одну и ту же купюру через терминал, каждый раз снова вытаскивая ее из устройства. В любом случае, история с сумоистом, вынесшим терминал на руках, наверняка запомнится сотрудникам правоохранительных органов надолго.