Медведцева, Устюгов и Третьяков получат квартиры за медали в Ванкувере

Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов пообещал выделить квартиры трем красноярским спортсменам, получившим олимпийские награды в Ванкувере – обладателям золота биатлонистам Ольге Медведцевой и Евгению Устюгову, а также бронзовому призеру игр скелетонисту Александру Третьякову. «Губернатор отметил, что выделение квартир за счет краевого бюджета еще предстоит согласовать с Законодательным собранием региона. Предполагается, что Медведцева и Устюгов получат трехкомнатные квартиры, а Третьяков – двухкомнатную», – сообщил сотрудник пресс-службы губернатора. По его словам, помимо квартир олимпийцы получат причитающиеся им по закону денежные выплаты – по 450 тыс. рублей за золотую медаль и 200 тыс. рублей за бронзу, передает «Интерфакс». СПОРТ СЕГОДНЯ