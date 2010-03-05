Британский футболист сел в тюрьму за подкат

Британский футболист Марк Чепмен, выступающий за любительскую команду «Лонг Лоуфорд», сел в тюрьму за грубый подкат, в результате которого игрок команды соперника получил перелом ноги в двух местах. Чепмен начал отбывать шестимесячный срок тюремного заключения 4 марта 2010 года. Об этом пишет британское издание The Daily Mail. Инцидент, из-за которого Чепмен был приговорен к тюремному заключению, произошел в октябре 2009 года. Во время матча «Лонг Лоуфорд» с командой «Уилтепперс» (1:3) 20-летний Чепмен грубо атаковал 26-летнего Терри Джонсона. По словам пострадавшего, подкат Чепмена был подобен столкновению с поездом. Чепмен был удален с поля за умышленное нанесение травмы сопернику. Из-за травмы Джонсон лишился возможности работать электриком. Ему требуется восстановительная операция и пересадка кожи. Полное восстановление спортсмена, по оценкам врачей, займет полтора года. Играть в футбол Джонсон больше не сможет. Судья, который рассматривал дело, назвал поступок Чепмена безумным и охарактеризовал подкат игрока как «преднамеренное преступное деяние». По словам судьи, тот факт, что этот эпизод произошел во время футбольного матча, не оправдывает применения «бессмысленного насилия». По словам представителя Ассоциации футбола Англии, случай Чепмена - первый, когда футболист садится в тюрьму за подкат. Ранее суды уже дважды выносили приговоры игрокам за инциденты на футбольном поле, однако в тех случаях речь шла не о грубой игре, а о неспортивном поведении. Так, в 2009 года 23-летний Марк Уорд был приговорен к четырехмесячному тюремному заключению за перелом лодыжки сопернику, однако Уорд не только грубо сыграл, но и напал на соперника, а также наступил еще раз на его сломанную ногу. Также в 2009 году 21-летний Даррен Форвуд был заключен в тюрьму на 28 месяцев за убийство 43-летнего футболиста команды соперника. Форвуд убил футболиста одним ударом кулака во время матча любительской лиги. «Лента.ru»