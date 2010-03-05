В России назначили ответственного за подготовку к Олимпиаде в Сочи

Заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики России Юрий Нагорных назначен ответственным за подготовку сборной России к Олимпийским играм 2014 года в Сочи. Об этом заявил глава министерства Виталий Мутко, сообщает РИА Новости. По словам Мутко, Нагорных будет «персонально отвечать» за подготовку к Олимпиаде-2014. Мутко сообщил, что 38-летний Нагорных, который стал заместителем министра спорта в феврале 2010 года, а до этого работал заместителем руководителя Москомспорта, также будет отвечать за подготовку резерва. По словам Мутко, подготовка российских спортсменов к Играм-2014 потребует внесения изменений в законодательство. Министр подчеркнул, что влияние государства при назначении тренеров будет усилено. Мутко также сообщил, что решения об отставках руководителей спортивных федераций по итогам Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере будут приняты в течение месяца. Главам каких именно федераций грозит отставка, Мутко не уточнил. Отвечая на вопрос журналиста о том, намерен ли сам Мутко продолжить работу в своей должности, министр сказал: «Конечно». Ранее премьер-министр России Владимир Путин заявил, что министерство спорта должно получить больше полномочий по подготовке к Олимпийским играм. Путин также предложил расширить полномочия спортивных федераций. «Лента.ru»