Фехтовальщица Харлан получила титул «Королевы успеха»

Сегодня в Малом Мариинском дворце в Киеве состоялась торжественная церемония Коронации победительниц Национального рейтинга успешных женщин «Королева успеха» по итогам 2009 года. Одной из представительниц прекрасной половины человечества, которые своим творческим, профессиональным и жизненным успехом открывают Европе и миру прекрасное лицо Украины и содействуют формированию позитивного международного имиджа нашего государства была названа фехтовальщица Ольга Харлан. Минувший год действительно стал успешным для ураинской саблистки, так как она дважды покорила подиум чемпионата мира – выиграла золото в команде и серебро – в индивидуальном первенстве. А также завоевала личный и командный титул чемпионки Европы. За эти заслуги НОК Украины признал ее Лучшей спортсменкой года. Сегодня в присутствии выдающихся общественных деятелей Украины, высоких чиновников и представителей СМИ, Ольга Харлан получила эксклюзивную статуэтку «Корона успеха» и соответствующий диплом о присвоении ей почетного титула «Королева успеха». Вместе с ней такой же чести были удостоены артистки Ольга Сумская, Ада Роговцева, Людмила Гурченко, журналист и телеведущая Анна Безулик и другие известные женщины.