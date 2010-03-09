Бокс. Чемпион мира стал киноактером

Бывший обладатель титулов в легком и первом среднем весе Винни Паз (Пациенца), завершивший свою карьеру в 2004 году, задолжал около $200 тыс. налоговой службе США и надеется, что сумеет рассчитаться с этим долгом за счет двух фильмов, один из которых основан на его биографии, а во втором он планирует сыграть главную роль. «В моей жизни был слишком много излишеств, – цитирует Паза ALLBoxing.ru– Я заработал около 6 млн – это хорошая новость. Плохая заключается в том, что я потратил около семи. Но скоро я снова стану миллионером». Паз рассчитывает, что производство фильмов, которые должны поправить его финансовое состояние, будет запущено в июле этого года. Первый фильм называется «Паз» и рассказывает историю одного из самых сложных периодов его жизни, когда он сломал шею в автокатастрофе, но вопреки прогнозам врачей сумел вернуться на ринг. В настоящее время продюсер и режиссер занимаются подбором актеров для данного проекта. Второй фильм представляет собой историю бывшего боксера, который после выхода из тюрьмы устраивается на работу в цирк, где заводит дружбу с карликом. Возвращаться же на ринг 47-летний Паз не планирует ни при каких обстоятельствах. «Я больше не собираюсь подставляться под удары, – говорит он. – Скучаю ли я по боксу? Нет».