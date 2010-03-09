Хоккей. Определились все участники плей-офф чемпионата КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге состоялся заключительный тур регулярного чемпионата, по итогам которого определились все участники плей-офф. Последним в число 16 сильнейших клубов попал екатеринбургский «Автомобилист», обыгравший на выезде питерский СКА со счетом 2:1. Новосибирская «Сибирь», до последнего тура опережавшая «Автомобилист» на два очка, уступила чеховскому «Витязю» 2:5, выигрывая по ходу матча 2:0. Победителем регулярного чемпионата стал «Салават Юлаев». Уфимский клуб, заранее обеспечивший себе первое место, в последнем матче обыграл рижское «Динамо» 6:4, проигрывая после первого периода 0:3. В первом раунде плей-офф КХЛ состоятся следующие матчи: СКА - Динамо (Рига) ХК МВД - ЦСКА Динамо (Москва) - Спартак Атлант - Локомотив Салават Юлаев - Автомобилист Металлург (Магнитогорск) - Трактор Ак Барс - Барыс Нефтехимик - Авангард Четвертьфинальные серии начнутся 10-11 марта.