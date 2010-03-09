Футболист получил во время игры смертельное ранение

Бразильский игрок в мини-футбол получил во время игры смертельное ранение, от которого скончался в больнице, сообщает в понедельник агентство Associated Press. 23-летний футболист, участвовавший в товарищеском матче, сделал подкат, во время которого от площадки отскочил небольшой кусок покрытия. Фрагмент поранил ему бедро и попал в живот. Спортсмен был немедленно госпитализирован и прооперирован, однако скончался от геморрагического шока (полисистемная недостаточность, вызванная острой кровопотерей). Власти пообещали расследовать обстоятельства происшествия, добавляет агентство.