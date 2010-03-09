НХЛ. Победу «Питтсбургу» принесли Малкин с Поникаровским

Шайба россиянина Евгения Малкина принесла «Питтсбургу» волевую победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0), сообщает официальный сайт лиги. По ходу встречи «Питтсбург» уступал 0:1 - шайбу в большинстве забросил Блэйк Уиллер. Сравнять счет во втором периоде сумел Паскаль Дюпуи. Малкин забил решающий гол на второй минуте заключительного периода встречи. Ему ассистировал украинец Алексей Поникаровский, который провел свой второй матч в составе «пингвинов» после перехода из «Торонто». Таким образом, «Питтсбург» упрочил свое положение в Восточной конференции - он идет вторым, отставая от «Вашингтона» на 12 очков. «Медведи» в данный момент занимают 8 место на Востоке, за выход в плей-офф с ними соперничают «Рейнджерс», «Атланта» и «Тампа Бэй». Помимо встречи «Питтсбурга» и «Бостона» в ночь с 7 на 8 марта в чемпионате НХЛ прошли еще восемь матчей: Чикаго - Детройт - 4:5 (2:0, 0:5, 2:0) Рейнджерс - Баффало - 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) OT Анахайм - Монреаль - 3:4 (3:0, 0:1, 0:2, 0:0, 0:1) ШБ Миннесота - Калгари - 2:5 (0:2, 2:1, 0:2) Атланта - Каролина - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Филадельфия - Торонто - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) Эдмонтон - Нью-Джерси - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Нэшвилл - Ванкувер - 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)