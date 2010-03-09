«Спартак» присмотрел форварда «Милана»

Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересовался форвардом итальянского «Милана» Класом-Яном Хунтеларом. Представители «Спартака» просматривали нападающего сборной Голландии на матче «Милана» с «Ромой» (0:0), состоявшемся в Риме 6 марта 2010 года. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на итальянское интернет-издание ITA Sport Press. Как отмечает издание, кроме «Спартака», в приобретении Хунтелара заинтересованы несколько европейских клубов, в том числе английские «Астон Вилла» и «Вест Хэм». 26-летний Хунтелар перешел в «Милан» летом 2009 года из мадридского «Реала» за 15 миллионов евро. Пока голландец не сумел завоевать твердого места в основе итальянского клуба. В чемпионате Италии сезона-2009/10 Хунтелар провел 18 матчей и забил шесть мячей. В матче с «Ромой» голландский форвард провел на поле все 90 минут, но отличиться не сумел.