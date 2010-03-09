Легендарный французский футболист Зинедин Зидан может возглавить сборную Алжира после чемпионата мира 2010 года, сообщает Soccerway.com. Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика встретился в своей резиденции с Зиданом, родители которого родились в этой африканской стране, и предложил ему потренировать национальную команду после турнира в ЮАР. На приватном ужине присутствовали также отец Зидана и братья президента. Контракт нынешнего наставника алжирской сборной Рабаха Саадане истекает после ЧМ-2010. Зидан попросил у президента время на раздумья. Бутефлика уже второй раз предлагает знаменитому футболисту стать тренером национальной команды Алжира. Подобное предложение впервые поступило Зидану во время визита в Алжир в 2006 году.