Павлюченко вернется в Россию только игроком «Локомотива»

Нападающий английского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко видит московский «Локомотив» единственным вариантом продолжения своей карьеры в России, заявил в интервью «РИА«Новости» президент столичного клуба Николай Наумов. Форвард сборной России, который практически не играл за «Тоттенхэм» большую часть сезона, вследствие чего едва не покинул команду зимой, в последнее время стал главным голеадором «шпор», забив пять голов в четырех матчах. Павлюченко перебрался в Лондон в 2008 году из «Спартака». «Мы с Романом разговаривали на эту тему. Он все-таки хочет вернуться в Россию, а если вернется, то только в нашу команду», - сказал Наумов. Наумов подчеркнул, что переход нападающего в «Локомотив» в зимний трансферный период сорвался из-за «позиции» наставника «шпор» Гарри Реднаппа. «Уже и президент «Тоттенхэма» был готов его отдать, и мы все вопросы с Романом обговорили, но Реднапп ни в какую не соглашался», - сообщил собеседник агентства. По словам президента «Локомотива», Реднапп «побоялся, что если команда не войдет в первую четверку» чемпионата Англии по итогам сезона, «а Павлюченко будет у нас, ему руководство клуба скажет: «Что же ты нападающего тогда отдал?» «И он решил - на всякий случай пусть Павлюченко будет в команде. Поэтому все застопорилось, а потом Роман в трех матчах пять мячей забил. Но мы будем продолжать переговоры о его переходе», - заключил Наумов.