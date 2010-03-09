Кличко: У Дона Кинга мы застряли как кость в горле

Чемпион WBC в супертяжелом весе украинец Виталий Кличко рассказал о своих отношениях с американским промоутером Доном Кингом. «У Кинга мы застряли, как кость в горле, – цитирует боксера Сегодня. – Он всегда контролировал тяжелый вес. Знаменита фраза Кинга: «В профессиональном боксе существует две весовые категории – тяжелый вес и все остальные». Однако тяжелый вес сегодня контролируют братья Кличко. И Кинг не может с этим смириться. Он постоянно работает над тем, чтобы нас подвинуть. И в этой жесткой борьбе последнюю неделю мы одерживаем систематические победы». «На сегодняшний день мне интересна встреча с обладателем чемпионского пояса WBA Дэвидом Хэем. Ожидая этого боя, не хочу сидеть сложа руки, и во время этой паузы, связанной с проведением Хэем обязательной защиты против Джона Руисом, даю возможность боксировать против меня Валуеву, – сказал Виталий, отметив, что если Руис победит Хэя, то тогда он встретится с Руисом. – Тогда буду боксировать с Руисом. Меня интересует не имя соперника, а пояс чемпиона мира».