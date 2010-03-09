Теннис. Кубок Дэвиса. Украина обыграла Латвию

Сергей Стаховский в 4-х сетах переиграл первого номера латвийской команды Андиса Юску и, тем самым, принес победу сборной Украины в матче первого раунда в Первой Евро-Африканской зоне Кубка Дэвиса. Начал поединок Сергей вполне уверенно и, дважды отобрав подачу у латвийца, завершил первый сет в свою пользу. Вторая партия проходила в упорной борьбе, но минутная расслабленность Стаховского в концовке позволила Юске сравнять счет в матче. Третий сет лидер «желто-голубых» начал с потери своей подачи, но, по ходу партии, смог не только вернуть брейк, а и, сделав еще один, завершить ее в свою пользу. Судьба четвертого сета решалась на тай-брейке, который остался за украинцем. Таким образом, Украина увеличила свое преимущество в личных встречах с Латвией до 3:1. За выход в плей-офф Мировой группы 7-9 мая Украина на выезде сыграет со сборной Румынии.