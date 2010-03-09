Формула-1. Петров: Мне надо просто закончить эту гонку

Российский пилот Renault Виталий Петров в преддверии своего дебюта в Больших призах в интервью официальному сайту Формулы-1 рассказал о своей готовности к старту сезона - Гран-при Бахрейна. «Я знаю, что такое гонки, и знаю, что мне нужно делать. Конечно, Формула-1 отличается от тех серий, в которых я выступал. Мне еще только предстоит как следует узнать машину и сработаться с командой. Но я чувствую себя уверенным и с нетерпением жду старта в Бахрейне», - заявил Виталий Петров, отвечая на вопрос, не переживает ли он накануне дебюта в Формуле-1, передает «Корреспондент». Петров сказал, что трасса в Бахрейне для него совсем не новая: «Я знаком с ней по выступлению в GP2. Но сейчас там появилась новая секция, что усложнит жизнь всем пилотам. Я не задумываюсь о том, нравится мне трасса или нет. Единственное, что для меня важно, это хорошая подготовка машины и поиск правильного баланса». Размышляя о том, какой бы результат на Гран-при Бахрейна стал бы позитивным, Виталий Петров сказал: «Трудно сказать, ведь мы еще не знаем, где находимся относительно конкурентов. Да и за рулем болида с новыми настройками я еще не сидел. Надо реалистично подходить к выступлению в Бахрейне, ведь это моя первая гонка, и этот опыт поможет мне в дальнейшем. В общем, мне надо просто закончить эту гонку и по возможности быть как можно ближе к моему партнеру по команде Роберту Кубице». Напомним, новый сезон в Королевских гонках стартует уже в ближайшие выходные - 14 марта состоится Гран-При Бахрейна. Виталий Петров в новом сезоне будет выступать под двенадцатым номером.