Сосновский: Я принимаю вызов Кличко

Чемпион Европы в супертяжелом весе поляк Альберт Сосновский, подтвердил на своем официальном сайте информацию о поединке с Чемпионом WBC украинцем Виталием Кличко. «Я благодарен команде Кличко за это предложение. Отдавая должное классу соперника и испытывая к нему глубокое уважение, я не боюсь боя и не перечеркиваю своего шанса на победу, скорее наоборот. Я постараюсь достичь того, что не удалось Голоте. На это меня хватит. Уверен, что никто не будет разочарован. Я принимаю вызов и не намерен упустить такую возможность», - заявил польский боксер, передает ALLBoxing.ru. «Думаю, некоторые скажут, что время для такого важного боя еще не пришло. Но, как говорил Шекспир, лучше прибыть на три часа раньше, чем на минуту позже. Я не собираюсь опоздать на самый важный бой моей жизни», - сказал Сосновский. 31-летний поляк согласился на гонорар в 1 млн долларов и ради боя с Виталием Кличко отменил запланированный на 9 апреля поединок с Одли Харрисоном. Официальный сайт братьев Кличко дает подтверждение о проведении поединка, который должен состояться 29 мая на стадионе Veltins Arena в Гельзенкирхене. «Я очень рад, что мой следующий бой снова пройдет в Германии. На арене в Гельзенкирхене особенная атмосфера. Я почувствовал это в прошлом году, когда мой брат Владимир боксировал здесь перед 61-й тысячей зрителей. Я видел бои Сосновского и должен отметить, что он является очень опытным, быстрым и жестким соперником. Он будет делать все, чтобы отобрать мой пояс, но я обещаю, что этого не случится ", - заявил Виталий Кличко. Напомним, что Виталий Кличко не смог договорится о поединке против экс-чемпиона WBA Николая Валуева. В понедельник, 8 марта, истекло время ультиматума, согласно которому Кличко предложил российскому боксеру гонорар $2,5 млн за право вновь участвовать в Чемпионском поединке.