Моуриньо продлят срок дисквалификации

Спортивный судья Джанпаоло Тузель может увеличить срок дисквалификации главного тренера «Интера» Жозе Моуринью за нарушение регламента. Португальцу было запрещено находиться на скамейке запасных команды в трёх матчах чемпионата Италии за проявление неуважения к арбитру Паоло Тальявенто. Правда, во время воскресного матча с «Дженоа» Моуринью, находясь на трибуне «Сан-Сиро», отдавал тактические поручения своему помощнику Беппе Барези, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на Tuttosport. Появились предположения о том, что Моуринью может быть подвергнут новым санкциям. В феврале главный тренер команды третьего дивизиона «Кремонезе» Роберто Вентурато был дисквалифицирован на один матч за похожее нарушение.