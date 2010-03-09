Лукьянченко: Донецк профинансирован к Евро-2012 только на 0,9 %

Мэр Донецка Александр Лукьянченко подтвердил, что президент УЕФА Мишель Платини в начале апреля посетит Украину, а также посетовал на плохое финансирование. «Мы получили вторичное подтверждение президента УЕФА Мишеля Платини, что он посетит с визитом Украину 7 и 8 апреля и начнет свой визит с Донецка «, – сказал мэр. Француз намерен посетить стадион «Донбасс Арена», проверить состояние подготовки гостиниц города, городской инфраструктуры и строительства донецкого аэропорта. Отмечу, что за два месяца 2010 года подготовка Донецка профинансирована из госбюджета только на 0,9% от запланированных сумм», – приводит слова Лукьянченко «РИА«Новости».