Питер: Сам по себе Валуев ничего не стоит

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC нигериец Сэмюэл Питер, который 12 марта в Далласе проведет поединок против доминиканца Нэги Агилеры, высказал свое мнение относительно переговоров, которые сейчас проходят между Виталием Кличко и Николаем Валуевым. «Сам по себе Валуев ничего не стоит. А вот если взять его звериноподобную внешность, интерес публики да еще приложить к этому его статус бывшего чемпиона мира – тогда сумма увеличится. Я слышал, что сначала Виталий Кличко предложил Валуеву миллион долларов, а затем два миллиона. Наконец повысил ставку еще на 500 тысяч. Плюс у Николая появляется шанс завоевать титул, который я в свое время отобрал у Олега Маскаева, а затем уступил Кличко. Здесь нужно четко знать, сколько из этого гонорара пойдет в карман самому Валуеву. У него ведь сразу два сопромоутера – Дон Кинг и Вилфрид Зауэрланд. Деньгами нужно делиться с ними. То есть сразу отнимайте треть. Но в любом случае Валуев на сегодняшний день не стоит больше двух миллионов», – цитирует Сэма Питера Sports.ru со ссылкой на Sportsdaily.ru.