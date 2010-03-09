Кличко: Гарантирую, что Сосновский не отберет у меня пояс

Чемпион WBC в супертяжелом весе украинец Виталий Кличко поделился своими мыслями о бое с поляком Альбертом Сосновским, который состоится 29 мая в Гельзенкирхене. «Я очень рад, что мой следующий бой снова пройдет в Германии. В Гельзенкирхене особая арена и болельщики. Я почувствовал это, когда смотрел бой моего брата Владимира, который выступал перед 61 тыс. зрителей. Атмосфера была просто наэлектризована, – цитирует Виталия Кличко Fightnews.com.– Я видел бои Сосновского на DVD и должен признать, что он является очень опытным, быстрым и жестким оппонентом. Он сделает все возможное, чтобы получить мой пояс. Но я гарантирую – этого не случится».