Формула-1. Култхард: Будет безумием назвать чемпиона уже сейчас

Вице-чемпион 2001 года Дэвид Култхард раскритиковал новые команды «Формулы-1», а также дал краткую характеристику предстоящему сезону. «В последнее время я достаточно наслушался разговоров о том, как здорово, что в этом спорте появятся «новые силы». И поэтому с интересом отметил уничижительную критику «Феррари» на их сайте в прошлом месяце, когда они унизили «маленькие команды», приходящие в «Ф-1». Да, хочу признаться, что мне немного симпатична точка зрения «Феррари». «Формула-1» – не пансион благородных девиц. Или вы приходите в этот чемпионат готовыми, или терпите неудачу. Это – вершина мирового автоспорта. Бесполезно скулить о том, что ворота раздвинулись уже после того, как новые команды пришли в «Ф-1» при условии введения ограниченных бюджетов. ФОТА никогда не соглашалась на это ограничение. Новые силы – это хорошо, но все то, что мы видели на протяжении последних нескольких месяцев, было плохой рекламой для «Формулы-1». Сначала предполагалось, что в сезоне-2010 дебютирует четыре новые команды, а затем Берни Экклстоун признался, что он сомневается в двух из них. В итоге US F1 коллапсировала и умерла, наряду с репутациями Кена Андерсона и Питера Уиндзора, который, как и мальчик в басне, неоднократно кричал о том, что идут волки. Наконец, у нас осталось три новых конюшни – «Верджин», «Лотус» и «Хиспания», хотя последние спаслись буквально в последнюю минуту и еще не обкатали свой болид. Мир сошел с ума? «Формула-1» – в лучшем случае, просто опасный спорт. Разрешать командам проводить обкатку во время пятничной тренировки перед гонкой – это просто безответственно. Командам, которые в «Ф-1» уже давно, достаточно просто пройти строгие крэш-тесты ФИА, чтобы доказать, что детали их машин в порядке. Им не требуется испытывать все элементы шасси. Но даже если новые команды без проблем подойдут к Гран-при Бахрейна – и я надеюсь, что у них это получится, – они будут очень сильно уступать в скорости. И опять мне кажется, что это отрицательно скажется на спорте и, вообще, нечестно по отношению к гонщикам этих конюшен. Спросите у Перри Маккарти, который ни разу из 11 попыток не смог пройти квалификацию в 1992 году, насколько весело плестись в хвосте пелотона. Бруно Сенна и Карун Чандок – гонщики «Хиспании» – оба талантливые молодые спортсмены. Но на них ложится огромное давление. Надеюсь, что они не докатятся до фарса в стиле Маккарти. Мой совет им? Будьте во время практики как можно быстрее. Одной из самых опасных вещей в «Ф-1» является медленный болид на гоночной траектории. С другой стороны, сезон обещает стать классическим. Конечно, я не могу припомнить другой такой конкурентоспособный чемпионат. Из гонщиков четырех топ-команд – «Феррари», «Макларена», «Мерседеса» и «Ред Булл» – только Нико Росберг ни разу не выигрывал Гран-при. Но я считаю, что он может переломить ситуацию в этом году. Мое мнение о старом сопернике – Михаэле Шумахере – понятно: он будет в отличной форме и сможет бороться за победы, если «Мерседес» предоставит ему хороший болид. Но Шумахеру придется нелегко. Ведь Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель молоды и бесстрашны. И давайте не будем забывать Дженсона Баттона, который сейчас как никогда уверен в себе. Если честно, будет безумием назвать чемпиона уже сейчас, так что посмотрим», – сообщил Култхард в своей колонке на Telegraph, передает Sports.ru.