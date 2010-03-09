Саленко: Сегодня Шевченко и Милевский в плохой форме

Экс-динамовец Олег Саленко - о невыразительной игре и потере очков «Динамо» в матче с «Ильичевцем», передает «Газета по-киевски». Откровенно слабый старт «Динамо» в весенней части чемпионата вызвал множество вопросов. Против далеко не сильнейших соперников в Премьер-лиге – «Кривбасса» и «Ильичевца» – киевляне сыграли крайне невыразительно, в первую очередь в организации атак. И если криворожский клуб динамовцам удалось таки обыграть 1:0, то в Мариуполе наш чемпион был в шаге от поражения. Команде Валерия Газзаева удалось добыть ничью только благодаря ошибке арбитров, которые на 82-й минуте не заметили офсайд у Милевского (Артем скинул на Зозулю, и тот забил). А ведь «Шахтер» уже догнал киевлян. И впереди у наших очень сложный календарь. Поэтому такая ситуация вызывает серьезные опасения… – Главный недостаток – это отсутствие командной игры у динамовцев, – считает Саленко. – Все стараются делать свою работу в одиночку, не замечая партнеров. Середину поля киевляне еще как-то проходят, но уже возле штрафной начинаются проблемы. Нет острых передач, нет продуманных комбинаций. И это в игре против команд, которым раньше нечего было ловить в матчах с «Динамо»! Кроме этого, команде Газзаева не хватает яркого нестандартного форварда, способного преодолевать плотную насыщенную защиту. Сыграть остро в штрафной сегодня у динамовцев просто некому. – Да, Милевский и Шевченко не справляются с этой задачей… – Они – лидеры, и через них строится фактически вся игра в атаке. Но сегодня, чего скрывать, и Шевченко, и Милевский в плохой форме, в созидании они пока слабо помогают. Думаю, Артему вообще следует посмотреть на свою нынешнюю игру со стороны и крепко задуматься. Капитан команды и форвард в оптимальном возрасте (25 лет) не может позволять себе опускаться ниже определенного уровня. А то, во что сейчас играет Милевский, классным футболом назвать невозможно. Все слишком медленно и предсказуемо. – Может, лидеры, вся команда, еще не пришли в себя после изнурительных зимних сборов? – Полагаю, этой зимой Газзаев закладывал функциональный фундамент на весь год. И возможно, динамовцы действительно пока с «тяжелыми» ногами. Но в то же время команда у нас молодая, и какими бы ни были нагрузки у Газзаева во время сборов, давно пора уже прийти в себя. Да я и не сказал бы, что в движении у киевлян есть серьезные проблемы. Наоборот, сил команде хватает на весь матч. А вот сыгранность, техника и тактические наработки неожиданно пропали. «Динамо» сегодня играет в банальный силовой футбол, без мысли и разнообразия в ходах. – Новичок команды – бразилец Данило Силва – способен внести в игру «Динамо» это разнообразие? – По одной встрече трудно судить, что за футболист Данило Силва и может ли он реально усилить игру киевлян. У меня лично вызывает недоумение, почему вдруг Газзаев решил строить динамовскую защиту из одних бразильцев. Куда логичнее было пригласить оттуда хороших нападающих. Но, наверное, главному тренеру виднее... – Впереди у «Динамо» ударный отрезок в чемпионате из трех матчей – с «Ворсклой», донецким «Металлургом» и «Металлистом». Очевидно, надо срочно что-то менять? – Да, «Шахтер» после вылета из Лиги Европы бросит все силы на завоевание «золота», и любая осечка будет дорого стоить динамовцам. Думаю, ниже второго места киевляне все равно не опустятся, но если сейчас не начнут менять свою игру – отстоять титул будет сложно. В первую очередь команда должна «вспомнить», как эффективно атаковать. Заиграть наконец-то в умный, комбинационный футбол. Если же этого не произойдет и «Динамо» будет продолжать вымучивать очки, то через 2–3 тура критики в сторону Газзаева будет очень много…