Реконструкция «Сильверстоуна» идет по плану

Управляющий директор «Сильверстоуна» Ричард Филлипс заявил, что организаторы Гран-при Великобритании смогут завершить работы по обновлению трассы в установленные сроки. «Работа над обновлением трассы идет по расписанию. Мы работали в очень неприятных погодных условиях, только чтобы сдать проект в срок. Но трассе все еще предстоит пережить большие трансформации, в число которых входят новые трибуны. Работа над ними будет идти и после марта. Кроме того, мы строим новые зоны для прессы», – цитирует Филлипса Autosport.