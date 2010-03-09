Шумахер: Готов к борьбе за титул

В интервью, опубликованном на его официальном сайте, Михаэль Шумахер поделился ожиданиями от сезона, и заявил, что готов к напряженной борьбе с лидерами. «Я полностью готов к борьбе за титул. Именно для этого я вернулся, уверен, мы будем играть важную роль в этой борьбе. Если мы выиграем, это будет совсем другой вопрос, так всегда в нашем спорте. Вся команда высоко мотивирована, как и я. Ребята выиграли оба титула в прошлом году, они хотят повторить этот успех. Все мы хотим победить. Сезон будет долгим и тяжелым, в этом нет сомнений, но мне это нравится, именно из-за этого соперничества я и вернулся. Под конец тестов наш болид не дотягивал до уровня некоторых лидеров, это правда, но на скорость большое влияние должен был оказать вес машины. Кажется, мы были сильнее загружены топливом, поэтому я должен сказать, что мы неплохо выглядим. К тому же тяжело понять, кто из команд показал все свои карты. Кроме того, болид был не в своей окончательной конфигурации, многого не хватало. Мы хотели использовать оставшиеся до сезона две недели, чтобы довести болид до ума», – цитирует Шумахера официальный сайт пилота. СПОРТ СЕГОДНЯ