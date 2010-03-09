Олимпийский чемпион закончил сезон из-за травмы

Американский горнолыжник Боде Миллер, на Олимпиаде-2010 завоевавший золотую медаль в суперкомбинации, досрочно завершил сезон-2009/10 из-за травмы правого голеностопа. Таким образом, Миллер пропустит заключительный этап Кубка мира, который пройдет на этой неделе в немецком Гармиш-Партенкирхене, сообщает Associated Press. Когда именно американец травмировал голеностоп, не уточняется. После Олимпиады в Ванкувере он не принимал участия в официальных соревнованиях. Миллер не претендовал на Кубок мира ни в общем зачете, ни в отдельных дисциплинах. Как рассказал пресс-атташе сборной США по горнолыжному спорту Даг Хейни, спортсмен еще не принял решения о том, будет ли он продолжать спортивную карьеру в следующем сезоне. На Играх-2010 32-летний Миллер не только стал чемпионом в суперкомбинации, но и завоевал серебряную медаль в супергиганте и бронзовую - в скоростном спуске. «Лента.ru»