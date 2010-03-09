Сосновский: Кличко еще пожалеет, что выбрал меня в соперники

31-летний поляк Альберт Сосновский по прозвищу The Dragon, который 29 мая в Гельзенкирхене проведет поединок против чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC украинца Виталия Кличко заявил, что и не мечтал о поединке такого уровня и постарается не разочаровать своих болельщиков и отобрать пояс у чемпиона. «Мечты сбываются! Я благодарен команде Виталия за предложение. Я высоко ценю класс своего соперника и с уважением отношусь к его заслугам, однако, не боюсь выйти против него в ринг. Шанс на победу у меня есть, и Виталий еще пожалеет, что выбрал меня. Много поляков и немцев с польскими корнями живет в округе Гельзенкирхена, и я надеюсь на их поддержку 29 мая. Обещаю, что стану первым польским чемпионом в самой престижной версии WBC!», – цитирует Сосновсого Klitschko.com. СПОРТ СЕГОДНЯ