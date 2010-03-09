Надаль: Колени меня не беспокоят

Третья ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в преддверии своего возвращения после травмы на турнире в Индиан-Уэллсе, действующим чемпионом которого он является, рассказал о самочувствии и ближайших целях. «Я усиленно тренировался последние три недели, чтобы восстановить форму, в которой я приехал в Австралию. Я чувствую, что готов, и колени меня не беспокоят. Я просто хочу вернуться к выступлениям. Моя первоочередная задача – хорошо сыграть на американском харде. Мне предстоит защита 1000 очков в Индиан-Уэллсе, но главное – это хорошо сыграть», – цитирует Надаля Times of India.