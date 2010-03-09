Формула-1. Физикелла в Киеве «сделал открытие»

Всемирно известный гонщик Формулы-1 – третий пилот команды Ferrari - Джанкарло Физикелла приехал на недолгий срок в столицу Украины для участия в торжественной церемонии открытия официального магазина одежды и аксессуаров «Ferrari Store», передает корреспондент «СПОРТглавреда». По этому поводу, итальянский гонщик, в частности, сказал: «Для многих и многих людей во всем мире Ferrari - символ победы, независимости и свободы. «Ferrari Store» дают идеальную возможность почувствовать Ferrari и приобщиться к духу состязаний, борьбы и совершенства. Несмотря на начало сезона в Формуле-1, я очень рад своему визиту в Киев и возможности принять участие в открытии «Ferrari Store» в Украине.