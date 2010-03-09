Иванчук выиграл турнир по быстрым шахматам в Бразилии

В Кашиас-ду-Суле (Бразилия) состоялся международный турнир по быстрым шахматам при участии около трехсот игроков. Победителем стал украинский гроссмейстер Василий Иванчук, набравший 8 очков из 9-ти возможных. Львовянин по дополнительным показателям опередил аргентинского международного мастера Сандро Мареко. На 3-м месте финишировал бразильский гроссмейстер Жильберту Милуш, который за счет лучших коэффициентов обошел своих соотечественников – международного мастера Крикора Мехитаряна и гроссмейстера Джованни Вескови (у всех – по 7,5 очка). Turnir.com.ua со ссылкой на ukrinform.ua