Ф/катание. ЮЧМ. Галета/Шумский после обязательного танца в десятке

Вчера в Гааге стартовал чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Украинский дуэт Анастасия Галета и Алексей Шумский после обязательного танца (Вестминстерский вальс) занимают восьмое место. Лидируют россияне Елена Илиных и Никита Кацалапов. Сегодня спортивные пары разыграют первый комплект наград. Пока лидируют китайцы Венжинь Суи и Конг Хан. Украина в этом виде программы не представлена. Также сегодня начнут соревнования парни. От нашей страны в Нидерландах выступит Станислав Перцов. Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров Обязательный танец 1. Елена Илиных/Никита Кацалапов (Россия) — 37,52 2. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) — 34,27 3. Екатерина Пушкаш/Джонатан Гуррейро (Россия) — 34,20 4. Ксения Монько/Кирилл Халявин (Россия) — 34,17 ...8. Анастасия Галета/Алексей Шумский (УКРАИНА) — 29,14