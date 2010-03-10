Российская гимнастка приняла допинг со средством для похудания

Член женской сборной России по спортивной гимнастике Кристина Горюнова получила годичную дисквалификацию за употребление допинга, который она приняла вместе со средством для похудания. 17-летняя спортсменка использовала препарат для похудания Turbo Slim, в составе которого оказалось запрещенное вещество, сообщает агентство «Весь спорт». По словам главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко, Горюнова приняла средство для похудания по собственной инициативе и не обратила внимания, что в его составе содержится запрещенный препарат. Родионенко отметил, что запрещенное вещество - это «более или менее аналог фуросемида». Началом дисквалификации гимнастки считается конец ноября 2009 года. Таким образом, Горюнова сможет вернуться в спорт в конце 2010 года, однако, по существующим правилам, она не имеет права выступать на летней Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Родионенко считает, что у гимнастки «есть потенциал выбраться из этой ситуации». Горюнова побеждала на этапах Кубка мира и чемпионате России, принимала участие в чемпионате Европы 2009 года и считалась одной из перспективных российских гимнасток.