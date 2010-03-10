Стали известны первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Вчера стали известны имена первых участников четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов. «Фиорентина» в ответном матче принимала мюнхенскую «Баварию». После домашней победы в первом поединке со счетом 2:1 мюнхенцы в ответном матче уступили - 2:3, но прошли дальше за счет большего количества мячей, забитых на поле соперника. На точный удар Хуана Мануэля Варгаса и дубль Стевана Йоветича гости ответили дальними «выстрелами» Марка Ван Боммеля и Арьена Роббена. Еще одна игра состоялась в Лондоне, где «Арсенал» камня на камне не оставил от португальского «Порту». Окончательный счет игры 5-0. «Арсенал» получает путевку в четвертьфинал. По материалам Gazeta.ua, uefa.com