Парламент Великобритании разрешил перепродажу билетов на «Уимблдон»

Парламент Великобритании не принял законопроект, запрещающий перепродажу билетов на матчи Уимблдонского турнира. Напомним, в прошлом году Всеанглийский теннисный клуб – организатор «Уимблдона» – рассчитывал при содействии высшего законодательного органа Великобритании вернуть себе полный контроль над реализацией билетов на турнир. Однако парламентарии отклонили инициативу как «бесполезную». Таким образом, деятельность по вторичной продаже билетов на «Уимблдон», оцениваемая в 1 500 000 000 долларов в год, остается легальной. «Мы очень разочарованы, что правительство не воспользовалось прекрасной возможностью принять эффективное решение проблемы неавторизованной вторичной продажи билетов», – цитирует Tennis Talk заявление Всеанглийского теннисного клуба. Sports.ru