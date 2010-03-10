Богуш: На восстановление уйдет от 4 до 6 месяцев

Голкипер киевского «Динамо» Станислав Богуш рассказал об операции на колене, после которой ему придется пропустить остаток сезона. «Операция прошла удачно, сейчас чувствую себя нормально. В субботу вернулся домой. Теперь важно, чтобы все зажило, плодотворно прошел процесс восстановления. Для полноценного возвращения в строй мне понадобится от четырех до шести месяцев. Конечно, я очень расстроился, что до конца сезона не смогу помочь команде. В глубине души понимал, что без операции не обойтись, но не думал, что все окажется настолько серьезно. Теперь полтора-два месяца проведу в Киеве, а потом поеду в клинику на обследование. После этого будет назначен курс реабилитации. Пока врач дал первичные указания, как вести себя с прооперированной ногой. По мере заживления раны постепенно буду увеличивать угол сгиба», – цитирует Богуша официальный сайт киевлян.