Феттель не собирается нанимать менеджера

Вице-чемпион 2009 года Себастьян Феттель, выступающий за «Ред Булл», по-прежнему не собирается нанимать менеджера. «Люди говорят: «О, тебе нужен менеджер, чтобы мог тебя продвигать и помогать зарабатывать больше денег». Но я хочу принимать решения самостоятельно. Конечно, иногда, когда на переговорах я сижу с опытными 60-летними дяденьками, это выглядит забавно. Но потом я забываю о своем возрасте и делаю все, чтобы добиться необходимого. Пока что я не жалею ни о чем, что я сделал в качестве менеджера. Проблемы в «Формуле-1» и футболе из-за того, что в эти виды спорта вовлечено много денег. «Ф-1» – большой бизнес и, к сожалению, все действуют ради собственной выгоды и просто хотят набить свои карманы. Для некоторых людей эти гонки – только бизнес. Это большая проблема. Из-за этого не всегда можно говорить все, что хочется. Однако для меня важнее всего гонки и стремление остаться тем же самым человеком, каким я всегда был», – добавил 22-летний гонщик.