Валуев: Не наберется и 60 тыс. желающих на «зрелище» Кличко-Сосновский

Экс-чемпион WBA в супертяжелом весе россиянин Николай Валуев выразил удивление и разочарование решением обладателя пояса WBC украинца Виталия Кличко провести бой не с ним, а с малоизвестным поляком Альбертом Сосновским. «О том, что Виталий будет боксировать против Сосновского, мы услышали в теленовостях, – цитирует Валуева Sportbox.ru – Большое удивление вызывает озвученная сумма гонорара для этого малоизвестного спортсмена – миллион долларов. Думаю, что в данном случае комментарии излишни. Осмелюсь предположить, что вряд ли по всей Германии и даже Европе соберется 60 000 желающих посмотреть воочию на это «зрелище». Учитывая результаты боя Сосновского с Франческо Пианетой, вероятнее всего, они даже не успеют допить первое пиво». Валуев также рассказал, почему его доверенным лицом на переговорах с командой Кличко стал американский промоутер Дон Кинг. «Такое решение я принял по итогам своих последних боев, – отметил Валуев. – У меня сложилось впечатление, что мои немецкие представители слишком сговорчивы. Лучшее тому подтверждение — организация боя с Хэем. В итоге, вести переговоры я поручил Кингу».